النيابة تستمع للشهود في اعتداء طالب على زميله بآلة حادة داخل مدرسة بكرداسة

تستمع نيابة كرادسة لأقوال شهود العيان في واقعة تعدي طالب على زميله داخل مدرسة بمدينة كرداسة وتسبب في إصابته بوجهه، عقب مشادة كلامية بينهما بسبب اصطدام أحدهما بالآخر دون قصد.

وأمرت النيابة بعرض الطالب الضحية على الطب الشرعي لإعداد تقرير عن إصابته، واستدعائه لسماع أقواله، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان بلاغ ورد لمركز شرطة كرداسة، يفيد بتعرض طالب ثانوي لاعتداء وإصابته داخل مدرسة في منطقة ناهيا، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه، وأحد زملائه، نتيجة خلاف بينهما، مما دفع الأخير للاعتداء على الأول بآلة حادة، والتسبب في إصابته.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لتباشر النيابة التحقيق.

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