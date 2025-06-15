في مؤتمر الأرامل السنوي، نبيلة مكرم تشيد بدور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

قالت الدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة السابقة أمين عام التحالف الوطني إن الدور الذي تلعبه جمعيات التحالف الوطني ومؤسسة راعي مصر، يؤكد أن الدولة والمجتمع المدني لا يتخلى عن دوره تجاه المرأة خاصة الأرامل والمعيلات.

وتابعت الدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد خلال كلمتها في مؤتمر الأرامل السنوي: إن السيدات هن أعمدة الأسر المصرية، وهن اللاتي يقدن البيوت ويؤسسن الأسر ويعملن على رعايتها جنبا إلى جنب مع الرجل، بل إن المسئولية الواقعة على السيدات أكبر بكثير في إطار تأسيس الأسرة.

السيدات أعمدة الأسر

وأوضحت أمين عام التحالف الوطني، أنه يجب علي السيدات أن يتحلين بالصبر والإيمان وألا يتسرعن في أي شيء خاصة في حياتهن وتربية أبنائهن.

الوزيرة تشارك في الأنشطة

وشاركت وزيرة الهجرة السابقة مع الأطفال والأرامل في الأنشطة التي تنفذ خاصة مع ذوي الهمم، واشادت بالانشطة المختلفة للمؤتمر الذي يراعي الأرامل من محافظات الصعيد ووجه بحري.

و تعرفت الدكتورة نبيلة مكرم عبيد علي أنشطة المؤتمر من خلال شرح المستشار أمير رمزي

مؤتمر الأرامل السنوي

وقال المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر إن هذا المؤتمر يأتي في إطار الرؤية الشاملة لراعي مصر لبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا، وهو ما عكسته فعاليات المؤتمر الذي قدم على مدار ثلاث أيام أنشطة تنموية وخدمات متنوعة لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية بالقاهرة، فضلا عن الجانب الترفيهي الذي يعزز أيضا من تنمية الإنسان

وأشار إلى أن المؤتمر فرصة مهمة لتغيير فكر هذه الفئات وتحويلهم لأشخاص منتجين في المجتمع من خلال تدريبهم على إقامة مشروعات لتمكينهم اقتصاديا ، موضحا أن المؤتمر قدم محاضرات وورش عمل للسيدات والأمهات والفتيات المراهقات والأطفال تساعدهم في تغيير حياتهم للأفضل مثل أهمية الصحية النفسية والتغذية السليمة للأمهات.

وكان المؤتمر الأول قد تم تنظيمه على مدار ثلاث أيام خلال الفترة من ١١ يونيو إلى ١٣ يونيو، واستهدف الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي راعي مصر بقطاع القاهرة، كما انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني لمدة ثلاث أيام أيضا لمستفيدي راعي مصر من الصعيد



وقدم المؤتمر لأسر قطاع القاهرة خلال فعالياته أنشطة تنموية وتوعية وتثقيفية وبعض الأنشطة الترفيهية المختلفة للسيدات والفتيات والأطفال.



وسادت أجواء من الفرح والسعادة بين المشاركين خلال فعاليات المؤتمر مقدمين الشكر لمؤسسة راعي مصر لحرصها على تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم من خلال البرامج الاستثنائية التي تقدم لهم وتساعدهم في مواجهة تحديات الحياة وتطوير الشخصية وبناء الإنسان على كافة المستويات.

ونظم المؤتمر تحت شعار قادرة على التحدي وتنظمته مؤسسة راعي مصر للتنمية برئاسة المستشار أمير رمزي، في محافظة الإسكندرية بمنطقة العجمي لمستفيدي المؤسسة من الأسر الأولى بالرعاية من محافظات الصعيد وذلك في إطار رؤية المؤسسة لتحسين الصحة النفسية والاجتماعية لهذه الفئات.

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