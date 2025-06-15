الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم يطمئن على الحالة الصحية للملاحظين المصابين في حادث سير بسوهاج

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب، حيث شهدت لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية انضباطا كاملا لسير العملية الامتحانية.

وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2024 / 2025 
 

وقد أدى طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وشعبتيها الأدبية والعلمية، في الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (772755) طالب/ وطالبة أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى عدد (772634) طالبًا وطالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية.

انضباط كامل في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية
 

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم ( 1650) امتحاني مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية في (١٦) لجنة، كما أدى عدد ( ٢٩٥) طالب/ طالبة من مدارس المكفوفين، النظامين الجديد والقديم، امتحان مادة التربية الدينية.

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

الوزير محمد عبد اللطيف يطمئن على الحالة الصحية لعدد من الملاحظين بعد تعرضهم لحادث سير بسوهاج..ويوجه بالتنسيق مع المحافظة لتوفير كافة سبل الرعاية لهم

 

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وتابع الوزير محمد عبد اللطيف من خلال غرفة العمليات المركزية حادث السير الذي تعرض له عدد من الملاحظين خلال توجههم للمراقبة في لجان بمحافظة سوهاج، حيث اطمأن على استقرار حالتهم الصحية ووجه بالتنسيق مع المحافظة لتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أكد الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس عام امتحان الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد شهد اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة حالة من الهدوء والانضباط الكامل في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، حيث انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (نظام جديد) يوم الثلاثاء الموافق 17/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، و(نظام قديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في النظامين الجديد والقديم الامتحان في مادة التربية الوطنية.

 

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