طلاب الثانوية العامة 2025: سؤال "مال اليتيم" أصعب سؤال في التربية الدينية (فيديو)

امتحان الثانوية العامة اليوم، انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2025، من أداء امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية، اليوم الأحد، بجميع محافظات الجمهورية، في اليوم الأول من الامتحانات.

وفور انتهاء طلاب الثانوية العامة 2025، من امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، رصدت بوابة “فيتو” آراء الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحان.

امتحان التربية المسيحية

وقال أحد الطلاب: امتحان التربية المسيحية كان صعب، فيما أضاف طالب آخر: امتحان التربية الدينية الإسلامية كان أصعب من النماذج اللي حلتها في الكتب، بينما امتحان التربية الوطنية كان سهل.

فيما قال طالب آخر: أصعب سؤال كان في الدين عن سورة لقمان وسؤال مال اليتيم.

وعبر عدد كبير من الطلاب عن فرحتهم بسهولة اسئلة امتحان التربية الوطنية.

وحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة أول يوم فى سير امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان بالنظامين القديم والحديث فى مادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية.

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.

عبد اللطيف يوجه ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات

ووجه محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات.

ووجه الوزير أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، اليوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأدى طلاب النظامين القديم والجديد امتحانات التربية الوطنية والتربية الدينية كمواد غير مضافة للمجموع، ويبدأ الامتحان من التاسعة صباحا لمادة التربية الدينية حتى العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف، فيما حصل الطلاب على راحة بين الامتحانين لمدة 30 دقيقة ليبدأ امتحان التربية الوطنية 11 صباحا حتى 12:30 أيضا لمدة ساعة ونصف.

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