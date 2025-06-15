الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم الأقصر "صور "

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 افتتح اليوم الأحد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ومساعدي وزير العدل، وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.

يأتي إنشاء المكتب لتسهيل على المتقاضين 

يأتي إنشاء مكتب توثيق الشهر العقاري بمجلس الدولة بالأقصر؛ ليسهل على المتقاضين الحصول على الخدمة، بما يتسق مع إطار رؤية الدولة نحو "الجمهورية الجديدة".

 

مجلس الدولة 
مجلس الدولة 

ويعد الافتتاح اليوم ضمن عدة افتتاحات بالمحافظات داخل محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، ووجه المستشار رئيس مجلس الدولة الشكر خلال اللقاء الذي عقده مع القضاة والقاضيات والإداريين العاملين في مجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر معربًا عن تقديره البالغ لتفانيهم في أداء رسالة العدالة السامية، فضلًا عن أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية حرصه على تقديم الدعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين، والارتقاء بالمنظومة القضائية، وتقديم خدمة عصرية متطورة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى.

محافظ الأقصر يعرب عن تقديره لمجلس الدولة 

و أكد المهندس عبد المطلب عمارة – محافظ الأقصر عن تقديره لمجلس الدولة بما يقدمه نحو تحقيق العدالة.

و أعرب رئيس مجلس الدولة عن اعتزازه بمشاركة محافظ الأقصر في افتتاح مكتب التوثيق لمجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفل الخير لمصرنا الحبيبة.

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مجلس الدولة محافظة الأقصر محافظ الأقصر المستشار أحمد عبود الشهر العقاري

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