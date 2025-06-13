رحلة التضخم خلال 5 اشهر.. المعدل السنوي يسجل 16,5% في مايو.. وهذه أسباب زيادة معدل أسعار المستهلكين

يعرف التضخم بأنه التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة. فهو يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

خفض مستويات التضخم

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

ونرصد من خلال هذا التقرير رحلة التضخم فى مصر خلال الـ 5 شهور من العام الحالى 2025 :

جهاز الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.

ويرجع ذلك الى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، إلى جانب ثبات أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (0.0%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%) مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%)

واشار التقرير الى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)

وارتفعت اسعار مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)،، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)

وارتفعت اسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024

جهاز الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير 2025 إلى 12.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابـــل ( 23.2%) لشهر يناير 2025.

وترجع أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة (-8.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-0.1%)، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.0%)

واشار التقرير الى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)

وارتفعت اسعار مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)،

وارتفعت اسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (2.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (10.7%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.7%).

وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.4%) لشهر فبراير 2025 مقابل (1.6%) شهـر يناير 2025.

جهاز الإحصاء: معدل التضخم الشهرى يسجل 1.5% لشهر مارس 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 250.6 نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره 1.5% عن شهر فبراير 2025.

وترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%)، مجموعة الخضروات بنسبة (3.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)

وارتفعت اسعار مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%)

وارتفعت اسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.8%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل الماضي بمعدل 1.3%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أنه سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 253.8 نقطة خلال شهر أبريل 2025، مرتفعًا بنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس 2025.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار عدد من المجموعات، أبرزها:الحبوب والخبز (0.5%)، الأسماك والمأكولات البحرية (1.7%)، الخضروات (1.2%)، السكر والأغذية السكرية (0.4%)، البن والشاي والكاكاو (0.4%)، الأقمشة (0.4%)، الملابس الجاهزة (2.0%)، الأحذية (0.5%)، الإيجار الفعلي للمسكن (1.1%)، المياه والخدمات المتنوعة للمسكن (0.3%).



كما ارتفعت الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (6.7%)، المفروشات المنزلية (0.9%)، الأجهزة المنزلية (1.2%)، السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل (1.2%)، المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية (11.4%)، خدمات العيادات الخارجية (2.1%)، شراء المركبات (1.3%)، النقل الخاص (8.6%)، خدمات النقل (8.2%)، خدمات البريد (5.7%)، الخدمات الثقافية والترفيهية (15.6%)، الوجبات الجاهزة (4.2%)، خدمات الفنادق (1.5%)، العناية الشخصية (2.4%)، الأمتعة الشخصية (4.3%).

المجموعات التي شهدت انخفاضًا:



في المقابل، انخفضت أسعار بعض المجموعات، منها: اللحوم والدواجن (-3.5%)، الألبان والجبن والبيض (-0.6%)، الزيوت والدهون (-0.1%)، الفاكهة (-5.1%)

كما ثبتت أسعار مجموعات: المشروبات الكحولية، الدخان، خدمات الهاتف والفاكس، الرحلات السياحية المنظمة.

فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% في أبريل 2025 مقابل 13.1% في مارس 2025.

«الإحصاء»: زيادة معدل التضخم السنوى لـ 16.5% خلال مايو

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل التضخم السنوى ليصل إلى 16.5٪ خلال مايو؛ مقابل 13.5٪ خلال العام الماضى بينما سجل التضخم الشهرى زيادة بمعدل نحو 1.8٪.

وأرجع الجهاز اهم أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1٪) ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2٪) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4٪) ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2٪) ومجموعة الفاكهة بنسبة (13.4٪) ومجموعة الخضراوات بنسبة (2.1٪) ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2٪) ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3٪) ومجموعة الأقمشة بنسبة (1.7٪) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.9٪)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.2٪).

وسجل معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية (16.5٪) لشهر مايو 2025 مقابل (13.5٪) لشهر إبريل 2025.

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