الأحد 15 يونيو 2025
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محافظات

فرحة طلاب الثانوية العامة لسهولة الدين والتربية الوطنية بالدقهلية (فيديو)

خروج طلاب الثانوية
خروج طلاب الثانوية العامة بالدقهلية، فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان "فرحة طلاب الثانوية العامة لسهولة التربية الدينية والوطنية في أول أيام ماراثون الامتحانات.

وأكد طلاب الثانوية العامة بالمدرسة الميكانيكية بميت غمر سهولة امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية مؤكدين أن الوقت كاف للحل وأن الأسئلة من المنهج.

 

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمنصورة، انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، وذلك في إطار حرصه على الاطمئنان الميداني على انتظام العملية الامتحانية بجميع لجان المحافظة.

وخلال متابعة المحافظ الدقيقة من داخل غرفة العمليات، اطمأن على سير الامتحانات في مختلف الإدارات التعليمية، حيث تم التواصل اللحظي مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

 

وأكد محافظ الدقهلية أن كافة الجهات المعنية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان حسن سير الامتحانات، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر مع هيئة الشرطة، والصحة، والإسعاف، والكهرباء، والمرافق، ورؤساء المراكز والمدن، لتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتقديم الدعم الكامل لرؤساء اللجان والملاحظين.

تكثيف الجهود لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة على تواصل دائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية، وكذلك الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، وذلك للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات بما يضمن الشفافية والنزاهة في كافة مراحل الامتحانات، وأكد أن هذه المتابعة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير الدعم الكامل للعملية التعليمية، وتكثيف الجهود لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.

التشديد على تطبيق كافة التعليمات الوزارية المنظمة للعمل داخل اللجان

من جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها 4 لجان خاصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انطلاق الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة، وأكد أن المديرية انتهت من التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وتم التشديد على تطبيق كافة التعليمات الوزارية المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يحقق أعلى درجات الالتزام والشفافية.

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