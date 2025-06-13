النيابة تكشف سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية بالخليفة

كشفت تحقيقات نيابة الخليفة الجزئية، عن سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في أحد العقارات بـمنطقة الخليفة، وتبين أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة الخليفة، دون وقوع أي إصابات.

وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى داخل شقة الخليفة.



حريق شقة سكنية بالخليفة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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