الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تكشف سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية بالخليفة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة الخليفة الجزئية، عن سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في أحد العقارات بـمنطقة الخليفة، وتبين أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.

 

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة الخليفة، دون وقوع أي إصابات.

 

وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى داخل شقة الخليفة.

 

 

 


حريق شقة سكنية بالخليفة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء لمكان الحريق.
 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة الخليفة الخليفة نيابة الخليفة الحماية المدنية

مواد متعلقة

حبس قائد سيارة دهس طالبتين في المقطم

تفاصيل جديدة حول مقتل رضيع داخل حمام مستشفى بمصر القديمة

حبس قائد سيارة ميكروباص تعدى على راكبة في المعصرة

اعترافات صادمة لمقاول متهم بالتحرش بطفلته وابنة زوجته في 15 مايو

إحالة شاب قتل والده طعنًا أثناء صلاته في الخليفة إلى الجنايات

شاب يقفز من أعلى عقار في مصر القديمة

النيابة تكشف تفاصيل العثور على جثة رضيع داخل حمام مستشفى بدار السلام

بلطجي طعنه أمام المسجد، تفاصيل اعتداء دموي على موظف بحلوان

الأكثر قراءة

ترامب: كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الأكثر فتكا في طريقها إلى إسرائيل

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

هجوم إسرائيلي جديد يدمر مطار تبريز شمال غرب إيران

رويترز: مقتل 20 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين في الهجوم الإسرائيلي

صور لعملاء الموساد داخل إيران تظهر تركيب أسلحة هجومية

أبرز الأسماء المعلن عن اغتيالها خلال هجمات الاحتلال على إيران (إنفوجراف)

تفاصيل 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي

اجتماع تحت الأرض، هكذا قضت إسرائيل على قادة سلاح الجو الإيراني

خدمات

المزيد

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

أبرز الأسماء المعلن عن اغتيالها خلال هجمات الاحتلال على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سفر الزوج مدة طويلة وتركه زوجته؟ رد قاطع من الإفتاء

تفسير رؤية الرمان في المنام وعلاقتها بشراء منزل جديد

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة

المزيد
الجريدة الرسمية