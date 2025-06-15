الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

التكييف وراء حريق شقة سكنية بعين شمس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس حول حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة عين شمس، دون وقوع أي إصابات أن ماسا كهربائيا من التكييف وراء اندلاع النيران.


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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