عمل الإسكندرية تنظم يوما توظيفيا لذوي الهمم

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية يومًا توظيفيا خاصا لذوي الهمم، بالتعاون مع إحدى الشركات، حيث أُجريت مقابلات شخصية لعدد من المتقدمين من ذوي الهمم بمكتب تشغيل العامرية.

ضوابط التوظيف بالقطاع الخاص

وجاء ذلك تمهيدًا لتعيين من اجتازوا المقابلات وفقًا لضوابط التوظيف بالقطاع الخاص كما تم توقيع عقود عمل لأربعة من ذوي الهمم من خلال مكتب تشغيل غرب،.

توفير فرص عمل

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، والتأكد من استيفاء النسبة المقررة قانونًا، مع متابعة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والتأمينات الاجتماعية، وسائر الحقوق العمالية، دعمًا لرؤية الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الكامل لهم في المجتمع.

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