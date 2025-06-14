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حوادث

عذبوه حتى الموت بسبب 5 آلاف جنيه، تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب بالعباسية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهم في منطقة العباسية، بسبب 5 آلاف جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق.


وقال المتهمون إنهم ارتكبوا الجريمة بتحريض من صديق المجني عليه.

وأضاف المتهمون أن خلافا نشب بينهم وبين المجني عليه بسبب اقتراض الأخير مبلغ مالي 5 آلاف جنيه من أحدهم وماطل في رده، فتوجهوا يوم الحادث إلى منزله ثم اصطحبوه معهم إلى أحد الشوارع الجانبية في منطقة العباسية لإنهاء الخلاف ومعرفة موعد رده المبلغ المالي.

 

وأشاروا إلى أنهم أثناء التحدث مع المجني عليه حدثت بينهم مشادة كلامية فقاموا بدفعه ثم انهالوا عليه جميعا بالضرب بعصا خشبية وشومة ثم أمسكوا رأسه ورطموها في الأرض عدة مرات حتى خرج الدم من وجهه ثم حمله أحدهم وذهب به إلى المستشفى، ولكنه لقى مصرعه متأثرا بإصابته.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفى نتيجة إصابته بكسور وكدمات وآثار تعذيب شديدة وتورم في الوجه والذراعين وكدمات زرقاء شديدة حول العين والأنف والرقبة.

 

العثور على جثة شاب بالوايلي

 وكان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها آثار اعتداء بدني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، وأنهم كانوا يحاولون فقط "تأديبه" ودفعه للسداد.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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