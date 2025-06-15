التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي في مونديال الأندية

مونديال الأندية 2025، يستعد بايرن ميونخ الألماني مع نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، علي ملعب “تي كيو إل” ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.

ويخوض العملاق البافاري منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه كلًا من بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيور الأرجنتيني، وأوكلاند سيتي.



وسبق لبايرن ميونخ أن تُوّج بلقب كأس العالم للأندية في مناسبتين، الأولى على حساب الرجاء المغربي، والثانية أمام تيغريس أونال المكسيكي.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي كالتالي

تشكيل بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي



حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: لايمر، تاه، جيريرو، ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، أوليسي.

خط الهجوم: هاري كين، مولر، جنابري.

تشكيل أوكلاند سيتي ضد بايرن ميونخ



حراسة المرمى: تراسي.

خط الدفاع: لاجوس، ميتشل، بوكسال، لويو.

خط الوسط: إيليتش، جاريجا، بو.

خط الهجوم: ماتيكوم، بيفان، زيب.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي



موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية، الأحد 15 يونيو، في اللقاء الذي سيقام على ملعب “تي كيو إل”.

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية



وتنقل مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات “mbc” هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي على شبكة “DAZN” أيضًا.

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