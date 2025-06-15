الأحد 15 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

جينا أورتيجا تساند إيران وتذكر العالم بفلسطين

جينا أورتيجا، فيتو
جينا أورتيجا، فيتو

حرصت الممثلة الشابة جينا أورتيجا، عن التحدث عما يحدث في العالم من صراعات وحروب.

وكتبت جينا عبر خاصية الاستوري، في حسابها الرسمي عبر موقع انستجرام، قائلة: "في خضم الاحتجاجات المناهضة لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، والصراعات في الشرق الأوسط يُنتزع الناس في لوس أنجلوس من حياتهم اليومية وحبهم... ويُحاصر المدنيون الأبرياء في إيران في خضم الحرب... ولا تزال صرخات الفلسطينيين تُدفن في وسائل الإعلام اليومية. [...] إن قولك إن هذا لا يعنيك، أو أنه ليس مشكلتك، هو امتيازٌ مُستغل".

 

 

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في سياق متصل،  كشفت تقارير صحفية، أن الموسم الثالث من مسلسل Wednesday، قيد التطوير المبكر، وينتظر المنتجين والكتاب، الضوء الأخضر والموافقة النهائية من شبكة نتفليكس للبدء في الإنتاج.

وذكرت التقارير، أن الموسم الثالث، سيحمل عنوان "Nightshade & Raven".

جينا أورتيجا عن الموسم الثاني من Wednesday: سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة

وشوقت الممثلة جينا أورتيجا، الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

وقالت جينا في تصريحات صحفية، " الموسم الثاني من Wednesday، سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة.. هناك حلقة كاملة مستوحاة من أفلام الرعب السلاشر، مع إشارات عديدة إلى أفلام الرعب الشهيرة".

 

 

انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل Wednesday

أعلنت منصة نتفليكس، رسميا عن الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح Wednesday، ليدخل العمل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال العام الجاري.

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وكانت النجمة ليدي جاجا، انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، الأسبوع الماضي، وغادرت دولة أيرلندا، لتعود إلى أمريكا.

 

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ليدي جاجا تنضم لمسلسل Wednesday   

وانضمت  رسميا النجمة ليدي جاجا، لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

كما أعلنت شبكة نتلفليكس، رسميًا، عن تعاقدها مع المخرج تيم بيرتون، لإخراج أربع حلقات من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير، Wednesday.

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وأوضحت منصة نتفليكس، أنها لم تحدد موعدا لطرح الموسم الثاني لمسلسل Wednesday، مؤكدة  عرضه خلال العام 2025.

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موسم ثاني لمسلسل Wednesday

وأعلنت شبكة نتفليكس رسميا عن تجديد، مسلسل Wednesday، لموسم ثان بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل بمجرد طرحه على المنصة. 

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جينا أورتيجا عن الموسم الثاني من Wednesday: سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة

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