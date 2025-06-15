تعرف على موعد ومكان انعقاد انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية عن إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية لدورته (2025 - 2029) يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ بمقر شركة مصر لنشر المعلومات الكائن بالقطعة رقم 72 من شارع التسعين – القطاع الأول – مركز المدينة – القاهرة الجديدة – من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وذلك في ضوء القائمة النهائية للمرشحين والتي سوف يتم إعلانها بعد انتهاء أعمال لجنة فحص الاعتراضات.

وكشفت قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة 2025/2029، منافسة 12 مرشحا منهم 6 مرشحين على مقاعد شركات السمسرة في الأوراق المالية، وهم: حسن على حسن شكري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، رامز مهنا ميخائيل العضو المنتدب لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية، رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، شوكت المراغي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، محمد عصام العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، هشام قنديل العضو المنتدب للشركة الدولية لتداول الأوراق المالية.



كما يتنافس على مقعد الشركات العاملة من غير شركات السمسرة في الأوراق المالية 3 مرشحين هم، أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار والسندات، راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، الدكتور حاتم البنا العضو المنتدب لشركة زالدي للاستثمارات.

يتنافس على مقعد الشركات المقيدة في السوق الرئيسية كلا من، الدكتور هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية، إسلام نجيب رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن.

وتمثل داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية مقعد بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.



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