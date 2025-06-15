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حوادث

إحالة 4 سودانيين بتهمة حيازة وترويج المخدرات أون لاين بمدينة نصر للجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة 4 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بدائرة قسم مدينة نصر للمحاكمة الجنائية. 

واعترف المتهمون باتجارهم في المواد المخدرة، مشيرين إلى أنهم كانوا مسجلين تجارة مخدرات في بلادهم قبل مجيئهم إلى مصر، ودخلوا البلاد عن طريق التهريب.

وأشار المتهمون إلى أنهم عاودوا ترويج المواد المخدرة، وخاصة مخدر الآيس فور مجيئهم مصر بقصد التربح غير المشروع.  

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وعقب الفحص والتحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص يحملون جنسية أجنبية ويقيمون بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر "الآيس" ومبلغ مالي. وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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