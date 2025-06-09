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حوادث

تجديد حبس 4 سودانيين بتهمة ترويج المخدرات في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 4 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بدائرة قسم مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق. 

واعترف المتهمون باتجارهم في المواد المخدرة، مشيرين إلى أنهم كانوا مسجلين تجارة مخدرات في بلادهم قبل مجيئهم إلى مصر، ودخلوا البلاد عن طريق التهريب.

وأشار المتهمون إلى أنهم عاودوا ترويج المواد المخدرة، وخاصة مخدر الآيس فور مجيئهم مصر بقصد التربح غير المشروع.  

 

 كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.


عقب الفحص والتحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص يحملون جنسية أجنبية ويقيمون بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر "الآيس" ومبلغ مالي.وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح مدينة نصر ترويج المواد المخدرة قسم مدينة نصر النيابة العامة

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