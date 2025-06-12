75 ‎%‎ نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

أعلنت المنطقة الأزهريّة في شمال سيناء اليوم الخميس عن نسبة النجاح فى الشهادة الابتدائية، حيث بلغت 77٪، كما جاءت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 75٪.



نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهريّة بشمال سيناء

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، بحضور ياسر النجار، مدير إدارة الامتحانات، وأعضاء كنترول الشهادة الابتدائية، ورئيس وأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية.



واطلع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، على النتيجة وقدم الشكر لأعضاء الكنترول حيث أثنى على إعداد وتجهيز النتيجة بالشكل اللائق، وشكر فضيلته أعضاء الكنترول على الاجتهاد والتركيز والتفاني في أداء مهامهم، وللجهد المبذول خلال فترة إعداد النتيجة وتجهيزها بكل الدقة وفي الموعد المطلوب، وخروجها بالشكل المشرف.

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