28 ألف طالب وطالبة ثانوية عامة بكفر الشيخ يتأهبون لبدء الامتحانات في 78 لجنة

تستعد 78 لجنة امتحانية في محافظة كفر الشيخ، لاستقبال 28 ألفًا و102 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، لأداء أول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، وسط استعدادات مكثفة وتأمين مشدد من الأجهزة التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وتنطلق الامتحانات رسميا، بعد أقل من ساعة أي في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك لجميع أنظمة التعليم: النظام القديم، النظام الجديد، ونظام مدارس المتفوقين STEM، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو المقبل، إذ يتم انتهاء ماراثون الامتحانات بمادتي الأحياء أو الرياضيات التطبيقية أو الإحصاء بحسب كل شعبة.

تسكين مراقبي امتحانات الثانوية العامة

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية انتهت من تجهيز 24 استراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات بواقع 12 استراحة للرجال و12 للسيدات، موزعة على الإدارات التعليمية الـ12 بالمحافظة، مشيرًا إلى أن اختيار مواقع هذه الاستراحات تم بعناية لتكون قريبة من اللجان ومن الأسواق، وذلك لتلبية احتياجات المعلمين اليومية بسهولة.

وأوضح جودة أن جميع الاستراحات جرى تطهيرها وتعقيمها بالكامل في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم تسكين الملاحظين والمراقبين بها وفقا لأعلى معايير الراحة، حيث تم تجهيزها بوسائل معيشة متكاملة، من أجهزة كهربائية (تليفزيونات – ثلاجات – بوتاجازات – مبردات مياه – مراوح)، بالإضافة لفرش الأسرة والمفروشات والملايات النظيفة، وتوفير سجاد وستائر، فضلًا عن وجود أسرّة احتياطية حسب الحاجة.

وأضاف جودة أنه تم تخصيص مكان لممارسة الألعاب داخل بعض الاستراحات، في محاولة لتخفيف الضغط النفسي عن المراقبين، مؤكدًا أن جميع الأسرّة تم فرشها بمراتب جديدة ومخدات وكوفرتات نظيفة.

وقد شددت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة وهادئة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية.

بينما يبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الإقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

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