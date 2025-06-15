لفينا العالم، جماهير الأهلي تزين مدرجات استاد هارد روك (صور)

تحت شعار لفينا العالم، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا خاصة لجماهير النادي في مدرجات استاد هارد روك الذي يستضيف اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنتر ميامي بعد قليل في افتتاح مونديال الأندية.

كما تبحث جماهير النادي الأهلي، على القنوات الناقلة لمباراة الأحمر أمام إنتر ميامي التي ستقام على ملعب هارد روك الذي في الثالثة فجر اليوم الأحد مباراة إنتر ميامي والأهلي في افتتاح مونديال الأندية.

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي بث مباشر في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عن طريق شاشة شبكة قناة ام بي سي مصر 1 hd بالإضافة إلى قناة ام بي سي مصر 2 hd.

بالإمكان أيضًا مشاهدة مباراة الاهلي وانتر ميامي بث مباشر من خلال قناة ام بي سي اكشن المجانية والمفتوحة، وأيضًا قناة mbc 5 بالإضافة إلى قناة Sports First مجانا عبر القمر الصناعي «نايل سات».

ضبط تردد قناة ام بى سى مصر



نقدم لكم الان تردد قناة ام بى سى مصر لمتابعُة لقاء الأهلي ضد انتر ميامي على نحو الرموز التالية:

تردد القناة يكون: 11470.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.



معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: عالية.

أعلن ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الرسمي لمباراة إنتر ميامي التي تقام على ملعب هارد روك الذي في الثالثة فجر اليوم الأحد مباراة إنتر ميامي والأهلي في افتتاح مونديال الأندية.

وجاء تشكيل الأهلي علي النحو التالي



محمد الشناوي

أحمد نبيل كوكا - أشرف داري - ياسر إبراهيم ـ محمد هاني

حمدي فتحي - مروان عطية - بن رمضان

إمام عاشور - وسام أبو علي ـ تريزيجيه

أرقام لا تنسى لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاءت أرقام الأهلي كالتالي:

لعب من قبل 25 مباراة بكأس العالم للأندية.

اكثر نادي سجل أهدافًا خلف ريال مدريد حيث أحرز لاعبوه 31 هدفًا.

يعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية، وفي حال الفوز على إنتر ميامي سيصبح أول فريق يحقق الفوز في تاريخ البطولة بالنظام الجديد.

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