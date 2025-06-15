حسام غالي: ميسي بيعمل حاجات بالكورة مستحيل حد يعرفها غيره

أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن مباراة اليوم بين الأهلي وإنتر ميامي لن تكون سهلة على الإطلاق ولكنها مباراة كبيرة وتحتاج إلى مجهود كبير.

أضاف غالي: تشكيل الأهلي جيد جدا والمفاجأة الوحيدة هي تواجد أحمد نبيل كوكا ولكن في النهاية اللاعب شارك في ودية باتشوكا وأصبح جاهزا للمباراة.

وأوضح: ميسي لاعب خارج التقييم.. ميسي يمكن أن يفعل بالكرة ما لا يمكن توقعه..

تابع: ميسي بيعمل حاجات بالكورة مستحيل حد يعرفها غيره ومش عارف الكورة هتروح فين.

وأوضح: بوسكيتس لاعب برشلونة مميز جدا ويجب أن يحظى برقابة قوية من لاعبي الأهلي لإيقاف خطورته في مباراة اليوم.

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