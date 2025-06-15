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رياضة

قميص ليونيل ميسي يظهر على ملعب هارد روك (فيديو)

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور وفيديو لقميص ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، في ملعب هارد روك بمدينة ميامي استعدادا لمواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وصل منذ قليل فريق إنتر ميامي الأمريكي استعدادا لمواجهة الأهلي بعد قليل وتحديدا في الثالثة فجر اليوم في افتتاح مونديال الأندية. 

كما كشف جاستون إيدول صحفي قناة "تي واي سي" الأرجنتينية عن بعض ملامح التشكيل الأساسي لإنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام الأهلي.

وقال إيدول إن ليونيل ميسي ولويس سواريز سيشاركان في التشكيل الأساسي أمام الأهلي، الذي وصفه بالفريق الإفريقي الأقوى في المسابقة.

فيما أكد الصحفي غياب جوردي ألبا للإصابة، وكذلك المدافع الأرجنتيني جونزالو لوخان.

ويفتتح النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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