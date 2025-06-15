قميص ليونيل ميسي يظهر على ملعب هارد روك (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور وفيديو لقميص ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، في ملعب هارد روك بمدينة ميامي استعدادا لمواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية.

قميص الأفضل في التاريخ 👕🚨 pic.twitter.com/jE77z05JT4 — Messi World (@M10GOAT) June 14, 2025

وصل منذ قليل فريق إنتر ميامي الأمريكي استعدادا لمواجهة الأهلي بعد قليل وتحديدا في الثالثة فجر اليوم في افتتاح مونديال الأندية.

كما كشف جاستون إيدول صحفي قناة "تي واي سي" الأرجنتينية عن بعض ملامح التشكيل الأساسي لإنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام الأهلي.

وقال إيدول إن ليونيل ميسي ولويس سواريز سيشاركان في التشكيل الأساسي أمام الأهلي، الذي وصفه بالفريق الإفريقي الأقوى في المسابقة.

فيما أكد الصحفي غياب جوردي ألبا للإصابة، وكذلك المدافع الأرجنتيني جونزالو لوخان.

ويفتتح النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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