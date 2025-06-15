الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني: البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

أكد الحرس الثوري الإيراني، في نبأ عاجل، أن البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية بطائرات مسيرة.
 

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، دمرنا 3 صواريخ كروز و10 مسيرات وعشرات الطائرات الصغيرة المتسللة.

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الحرس الثوري الإيراني إسرائيل صواريخ كروز إيران الهجوم الإيراني على إسرائيل

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