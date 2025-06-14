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رياضة

كأس العالم للأندية، بوكا جونيورز يعلن انتهاء أزمة تأشيرة مدافع الفريق

بوكا جونيورز الأرجنتيني،
بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيتو

كأس العالم للأندية، أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، أنه تم حل مشكلة تأشيرة مدافع الفريق أيرتون كوستا وأنه سيكون ضمن تشكيلة الفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية، التي تنطلق فعالياتها، اليوم السبت على الأراضي الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

 

اللاعب متورط في جرائم سرقة وقتل

كانت السفارة الأمريكية في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس رفضت منح تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني أيرتون كوستا، بسبب تورطه في قضايا قانونية سابقة في الأرجنتين، منها سرقة وجريمة قتل، رغم محاولات ناديه المتعددة لحل المشكلة.

أيرتون كوستا مدافع بوكا جونيورز، فيتو
أيرتون كوستا مدافع بوكا جونيورز، فيتو

ورفضت السفارة الأمريكية في بوينس آيرس طلب التأشيرة للاعب للمرة الثانية، مما أثر سلبًا في خطط الفريق، قبل أن يعلن مسؤولو بوكا جونيورز، مساء الجمعة، انتهاء الأزمة ومغادرة اللاعب إلى الولايات المتحدة للإنضمام لبعثة فريقه استعدادًا لكأس العالم للأندية.

 

موعد انطلاق منافسات كأس العالم للأندية

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 من يوليو المقبل. 

 

مجموعة بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية

وأوقعت قرعة المونديال فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني ضمن فرق المجموعة الثالثة بكأس العالم رفقة أندية بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبنفيكا البرتغالي.

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