الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

خبير عسكري: الإضاءات بالسماء المصرية لا علاقة لها بالحرب الإسرائيلية الإيرانية

سماء مصر، فيتو
سماء مصر، فيتو
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أكد العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن الإضاءات التي ظهرت في سماء مصر ليس لها علاقة بما يحدث في إسرائيل.

 

الصاروخ القادم من إيران تجاه إسرائيل

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أن الصاروخ القادم من إيران يذهب في اتجاه الأراضي المحتلة وليس له علاقة بالمجال الجوي المصري ولا يمكنه أن يخترق الغلاف الجوي.

 

حقيقة الطلقات المضيئة بالسماء المصرية


وتابع: الإضاءات والصور المنتشرة على السوشيال ميديا ليس لها تفسير علمي وليست طلقات مضيئة لكشف السماء كما يشاع ويتردد.

وأوضح أن أي تكوين سحاب مع انعكاس ضوء ليس له علاقة بالإشعاع النووي الذي لا يرى بالعين المجردة، نحن بعيدين تمامًا عما يحدث بين إسرائيل وإيران.

من جانبه أكد الدكتور محمود مصطفى، باحث مساعد بقسم أبحاث الفضاء في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الدخان الغريب الأبيض الموجود في سماء مصر هو نتيجة اعتراض منظومة THAAD الأمريكية للصواريخ الباليستية الإيرانية خارج الغلاف الجوي.

 

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