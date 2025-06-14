الرقابة النووية تكشف تطورات المؤشرات الإشعاعية وسر الإضاءات بالسماء المصرية

أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشأة نطنز النووية في إيران، لا تمثل أي خطورة مباشرة على مصر.

حقيقة تأثر مصر بالإشعاع النووي في إيران

وقال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن المسافة البعيدة بين مصر والمنشآت النووية الإيرانية، وطبيعة هذه المنشآت، تجعل من المستبعد تمامًا وصول أي آثار إشعاعية إلى مصر.

الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر

وأضاف رئيس الهيئة أن مصر تمتلك منظومة للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر تعمل على مدار الساعة، مشددًا على أنه لم يتم رصد أي تسرب إشعاعي أو نووي إلى الأراضي المصرية حتى الآن.

قصة الإضاءات التي ظهرت في سماء مصر

وأوضح أن الإضاءات التي ظهرت في سماء مصر مؤخرًا لا علاقة لها بأي نشاط نووي، بل جاءت نتيجة التداعيات الجوية للهجوم الإيراني المضاد على إسرائيل، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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