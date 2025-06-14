الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

هل يصل تأثير أى انفجار نووي في إيران إلى مصر؟ رئيس الرقابة الإشعاعية يحسم الجدل

النووي الإيراني،
النووي الإيراني، فيتو
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حسم الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجدل بشأن سؤال الساعة بالنسبة للمصريين، حول احتمالية تأثير أي انفجار نووي في إيران على مصر ومدى وصوله للأراضي المصرية.

سحب نووية؟ لدينا نماذج وسيناريوهات


أكد رئيس الرقابة النووية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أنه في حال وقوع أي انفجار نووي في إيران، فلدينا سيناريوهات ونماذج حاسوبية تحاكي حركة السحب النووية ومدى تأثيرها، ويتم حساب كمية الإشعاع التي تصل إلى مصر – إن وصلت أصلًا".

وأضاف: من المستحيل وجود تأثير مباشر لأي تسريب إشعاعي من إيران على مصر ولكننا جاهزون لأي طارئ.

الخطر الحقيقي قد يأتي من إسرائيل
 

أوضح أن “الاحتمال الأكبر لتأثر مصر بتسرب إشعاعي قد يكون من إسرائيل بحكم القرب الجغرافي، لكن حتى هذا السيناريو نمتلك القدرة على تتبعه ورصده وتحليله بشكل فوري”.

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