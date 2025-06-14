الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد، ملعب هارد روك قبل ساعات من استضافة مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ملعب هارد روك، فيتو
ملعب هارد روك، فيتو

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، صورًا لملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، والذي سيحتضن مباراة افتتاح المونديال بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بعد بضع ساعات من الآن.

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (الثالثة فجر الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

قائمة الأهلي في مونديال الأندية 

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 ملعب هارد روك مدينة ميامي الأمريكية الأهلي وإنتر ميامي الأهلي إنتر ميامي الأمريكي موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

مواد متعلقة

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

حسام غالي على رأس الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

قبل مواجهة انتر ميامي، أبرز نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية 2025

الأكثر قراءة

إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن،‏ وشكوك حول استهداف عبد الملك الحوثي

إعلام عبري: اندلاع حريق في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا جراء صاروخ إيراني

الرقابة النووية تكشف تطورات المؤشرات الإشعاعية وسر الإضاءات بالسماء المصرية

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

بينهم مصر، إدارة ترامب تدرس منع مواطني 36 دولة جديدة من دخول أمريكا

حكومة نتنياهو تختبئ في الملاجئ، إيران تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات

خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران

سمير فرج : إسقاط إيران طائرتين F-35 كارثة عسكرية للاحتلال

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14-6-2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم السبت 14/6/2025

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14- 6- 2025

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

موعد رأس السنة الهجرية 1447 وفضائل شهر المحرم

الأزهر: السعي على طلب الرزق في الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية