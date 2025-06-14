تعرف على قصة المسلسل التركي فندق الأحلام

يحظى المسلسل التركي فندق الأحلام والذي يعرض على منصة شاهد الرقمية وعلى قناة MBC4، بنسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ويبحث عشاقه عن كل التفاصيل الخاصة به.

قصة مسلسل فندق الأحلام

تدور أحداث فندق الأحلام في فندق لوتيسيا الفاخر، حيث تطل على الجمهور قصة “نيلوفر” (التي تجسدها ديفريم أوزكان)، وهي فتاة فقدت والديها في سن مبكرة لكنها تحمل حلمًا كبيرًا بالعمل في الفندق الذي كان شاهدًا على قصة حب والديها.

تواجه نيلوفر تحديات كبيرة داخل هذا العالم المعقد، خصوصًا مع سيطرة “سيفيل” (جوزده سيدا ألتونر)، الأخت غير الشقيقة لأحد ورثة الفندق، والتي تدير الفندق بصرامة وتحاول فرض نفوذها.

تتغير موازين الأحداث مع عودة كان (أولاش تونا أزتيبي)، الوريث الغائب الذي يحمل مشاعر مختلطة من الغضب والخذلان تجاه سيفيل، التي يحملها مسؤولية فقدانه لإرثه، عودته تحمل رغبة في الانتقام، لكنه يجد نفسه في صراع داخلي بين قلبه وعقله، خاصة عندما يلتقي بنيلوفر التي تعمل لديه كمساعدة خاصة وهي مضطرة.

مواعيد عرض مسلسل فندق الأحلام على MBC4

مسلسل فندق الأحلام مستوحى من النسخة الكورية “ملك الأرض”، التي عُرضت في عام 2023 وحققت نجاحًا لافتًا، وكان من بطولة لي جونهو ويونا، وقد تم تكييف القصة لتتناسب مع البيئة والثقافة التركية، مع الحفاظ على روحها الأصلية.

وتعرض حلقات مسلسل فندق الأحلام على قناة MBC4 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وذلك بواقع 5 حلقات أسبوعيا.

أبطال مسلسل فندق الأحلام

المسلسل بطولة عدد من أبرز النجوم الأتراك، منهم: ديفريم أوزكان في دور نيلوفر، أولاش تونا أزتيبي في دور كان، جوزدي سيدا ألتونر في دور سيفيل، ليفنت أولجن، وأونور بويوكتوبجو والمسلسل من إخراج يوسف بيرحسن، وكتابة السيناريو عائشة أونار كوتلو.

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