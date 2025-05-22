مسلسل آسر الحلقة 38، غازي وعزت يقتربان من كشف هوية آسر

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة والثلاثين من مسلسل “آسر” بوصول فراس إلى منزل عزت، بعدما هرب من دار الأيتام وقرر أن يبقى معه، ويستقبله عزت بحفاوة لكن فراس، مستغلًا نوم عزت وجابر، يسرق المسدس الخاص بعزت ويتوجه إلى رامي ليهدده هو ومريم.

وكان جابر قد أخبر آسر بما ينوي فراس القيام به، فيلحق به آسر ويصل في اللحظة التي يطلق فيها فراس رصاصة على صورة مجد ثم يفر هاربًا، ويدخل آسر ليجد مريم منهارة، لا تقوى على الحديث، فيحاول تهدئتها ويتوسل إليها أن تصبر عليه، مؤكدًا أن مجد لن يعود كما كانت تريده إلا إذا انتقم ممن تسببوا في أذاه.

وعلى جانب آخر، يقترب كل من عزت وغازي من الوصول إلى هوية آسر، حيث يصلان إلى الطبيب الذي كان قد غير ملامح وجه آسر قبل سفره، ويجدان ملفات تخص آسر على مكتب الطبيب، إلى جانب الحاسوب المحمول، لكن جابر يتدخل ويثير الفوضى، لأنه يعرف الطبيب ويحاول منع عزت من كشف الحقائق، فيبعثر الأوراق والملفات من الشرفة، فتطير وتضيع.

يغضب عزت من ضياع الملفات، أما غازي فيعثر على ورقة تحمل اسم آسر، ويقتنع بأنها قد تكون خيطًا يقوده إلى الحقيقة لاحقًا، خاصة في ظل يقينه أن هذا الطبيب يخفي أمرا عن آسر، في الوقت نفسه.

ويتم الكشف عن علاقة آسر بحسن، حيث يتضح أن حسن، أثناء فترة سجن مجد، ذهب إلى منزل أسرته وروعهم بعنف شديد لإجبار ابنهم على الاعتراف بمكان الذهب، ما ترك جرحًا غائرًا في نفس مجد لذا انتقم منه حينما أصبح آسر، وتُختتم الحلقة بمشهد يشير إلى أن الخال يشعر أن الخطر بات وشيكًا.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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