السبت 14 يونيو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يعلن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير لهذا الموعد

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة مباشرة للمواطنين بشأن استهلاك الكهرباء، قائلًا:"كلنا في مركب واحدة.. والترشيد مسئولية جماعية"، موضحًا أن احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر حاليًا تضاعفت مقارنة بالعام الماضي.

لا تخفيف للأحمال هذا الصيف.. و3 سفن تغييز على الأرض

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتعهداتها بعدم تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف، لافتًا إلى أن مصر كانت تمتلك سفينة تغييز واحدة العام الماضي، بينما أصبحت تمتلك اليوم 3 سفن تغييز لتلبية الطلب المتزايد وتحسين أداء محطات الكهرباء.

صراع إيران وإسرائيل.. مصر تدين التصعيد وتحذر من تداعياته

شدّد رئيس الوزراء على أن موقف مصر واضح تمامًا من الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا إدانة القاهرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ومحذرًا من أن "التصعيد الثنائي مرشح لأن يطال المنطقة بأكملها".

المتحف المصري الكبير.. الافتتاح في الربع الأخير من 2025

كشف مدبولي عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع جميع السيناريوهات في اعتبارها، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

"حياة كريمة".. المشروع الأهم للدولة على الأرض

وفي حديثه عن مشروعات "حياة كريمة"، أكد رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة البحيرة، أن المشروع يعد أهم مشروع تنفذه الدولة المصرية في تاريخها، مشيرًا إلى تفقده عددًا من القوافل الطبية والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن المبادرة.

القطاع الخاص في الصورة.. والحكومة تواصل دعمه

وأشار مدبولي إلى زيارته لعدد من مشروعات القطاع الخاص خلال جولته، مؤكدًا أن الحكومة تشجّع بقوة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والاستثمار.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء

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