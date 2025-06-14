السبت 14 يونيو 2025
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أخبار مصر

مدبولي: لا تخفيف للأحمال هذا الصيف.. و3 سفن تغييز على الأرض

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها بعدم تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف الجاري، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات استباقية لضمان استقرار إمدادات الكهرباء.

من سفينة واحدة إلى ثلاث.. خطة مضاعفة القدرة

أوضح رئيس الوزراء أن مصر كانت تمتلك العام الماضي سفينة واحدة فقط للتغييز، بينما تم هذا العام تنفيذ خطة عاجلة لتوفير ثلاث سفن تغييز، مشيرًا إلى أن هذه السفن أصبحت الآن موجودة بالفعل على الأراضي المصرية، بما يسهم في تحسين أداء محطات الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد.

احتياطي الغاز يتضاعف.. والترشيد مسؤولية وطنية

وأشار مدبولي إلى أن احتياطات الغاز الطبيعي في مصر تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، داعيًا المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلًا: "كلنا في مركب واحدة.. وجزء مهم من المواجهة هو الترشيد".

الحكومة تضع سيناريوهات التعامل مع التصعيد الإقليمي

وفي ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الصراع في المنطقة وتضع كل السيناريوهات الممكنة في الاعتبار، في إشارة إلى التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي.. وتحذر من خطر امتداده للمنطقة

شدد مدبولي على أن موقف مصر واضح في هذا الملف، قائلًا إن الدولة تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وترى أن استمرار التصعيد بين الطرفين قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.

المتحف المصري الكبير.. الافتتاح في الربع الأخير من العام

وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون في الربع الأخير من عام 2025، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة التحديات والتطورات الحالية، لضمان تنظيم الحدث بالشكل اللائق.

"حياة كريمة".. نموذج للتنمية المتكاملة في الريف المصري

وخلال جولته بمحافظة البحيرة، تفقد مدبولي عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنها تمثل أكبر مشروع تنموي تنفذه الدولة في تاريخها، حيث تشمل تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القرى.

دعم القطاع الخاص.. وتشجيع الاستثمار على الأرض

كما زار رئيس الوزراء عددًا من المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تدعم هذا القطاع وتعمل على إزالة العقبات أمامه، انطلاقًا من قناعتها بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

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الدكتور مصطفى مدبولي تخفيف الأحمال رئيس مجلس الوزراء الحكومة فصل الصيف تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير

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