وكيلة وزارة التضامن بالدقهلية تسلم زوجة بطل حريق العاشر شيكا بـ100 ألف جنيه

سلمت الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، زوجة الشهيد بطل حريق العاشر شيكا بمبلغ 100 ألف جنيه داخل منزلها بقرية المصادرة التابعة لمبارك مركز بني عبيد في الدقهلية.

وأكد مصدر مقرب من أسرة الشهيد البطل أن هذا الشيك يعد هو أول مبلغ فعلي تم تقديمه للأسرة.

وقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإثنين الماضي، واجب العزاء، ممثلا عن الدولة وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة البطل خالد محمد شوقي عبد العال، ابن قرية المصادرة مركز بني عبيد، والذي تم تشييعه إلى مثواه الأخير الأحد الماضي، معربا عن حزنه العميق لفقدان بطل حقيقي بعدما ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأهله وذويه ومحبيه وأصدقاءه الصبر والسلوان.

المحافظ يوجه بتوفير أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والمادية للأسرة

وأكد أن الفقيد قد رحل لكن بطولته ستبقى خالدة في سجل الشجعان والأبطال، ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والمادية اللازمة لأسرته، والتقى بابن الفقيد وأخيه، وأكد على دراسة سبل وآليات تكريم الفقيد بما يليق بحجم بطولته وتضحياته.

يذكر أن السائق خالد محمد شوقي عبدالعال ابن عزبة مبارك التابعة لقرية المصادرة مركز بني عبيد، قائد السيارة المحملة بالوقود وافته المنية، وفارق الحياة متأثرًا بالإصابات والحروق التي لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة منه للتضحية لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة وحولها.

وشهدت عزبة المصادرة التابعة لقرية مبارك مركز بني عبيد في الدقهلية، إقامة سرادق عزاء لشهيد الشهامة خالد عبدالعال الذي ضحى بحياته لإنقاذ المواطنين.

وكان قد شيع أبناء محافظة الدقهلية جثمان خالد محمد شوقي عبد العال، ابن قرية مبارك المصادرة بمركز بني عبيد، سائق شاحنة الوقود الذي ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة.

يذكر أن خالد محمد شوقي عبد العال، سائق شاحنة الوقود، وجد نفسه في موقف مصيري حين اندلعت النيران فجأة في خزان الوقود داخل إحدى محطات البنزين بمدينة العاشر من رمضان نتيجة موجة الحر.

البطل أنقذ العاشر من رمضان من كارثة محققة

وفي لحظة حاسمة، اختار خالد أن يواجه الخطر بنفسه، قفز إلى مقود الشاحنة المشتعلة، وقادها بعيدًا عن المحطة وسط ألسنة اللهب، في محاولة بطولية لحماية الأرواح ومنع انفجارا كارثيا كان سيؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

ونجح خالد في إبعاد الشاحنة عن المحطة، لكن النيران أصابت جسده إصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى بلبيس، ثم إلى مستشفى "أهل مصر للحروق"، حيث فاضت روحه الطاهرة متأثرًا بجراحه، شهيدًا للواجب والإنسانية.

الشهيد البطل رحل وترك أسرته المكونة من زوجته وولد و٣ بنات، وكان من المقرر زواج ابنه يوم 19 من الشهر الجاري، وأعمار البنات 29 سنة و25 سنة، و19 سنة.



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