الأمن يضبط سائقا يستعرض بسيارته على الطريق الدائري

في تحرك عاجل وحاسم، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سائق ميكروباص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بفتح باب سيارته وأداء حركات استعراضية خلال سيره على أحد الطرق السريعة بالقاهرة، في تصرف متهور عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت القوات من تحديد هوية السائق وضبطه، وتبيّن أنه مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية. وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السائق والمركبة.

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