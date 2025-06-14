السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يضبط سائقا يستعرض بسيارته على الطريق الدائري

الأمن يضبط سائقا
الأمن يضبط سائقا يستعرض بسيارته على الطريق الدائري

في تحرك عاجل وحاسم، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سائق ميكروباص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بفتح باب سيارته وأداء حركات استعراضية خلال سيره على أحد الطرق السريعة بالقاهرة، في تصرف متهور عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت القوات من تحديد هوية السائق وضبطه، وتبيّن أنه مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية. وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.

ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بداخلها 22 ألف مطبوع تجاري في المرج

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 15 مليون جنيه

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السائق والمركبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أداء حركات إستعراضية الطريق الدائري الطرق السريعة سائق ميكروباص طريق الدائري محافظة القليوبية مركز شرطة طوخ وأداء حركات إستعراضية

مواد متعلقة

القبض على شاب اعتدى على فتاة بالضرب أمام مسجد في دمياط

سقوط 4 لصوص من بينهم سيدة لسرقة شقة وشركة فى قصر النيل والزاوية

غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات، سقوط 4 عناصر إجرامية في قبضة الأمن

ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بداخلها 22 ألف مطبوع تجاري في المرج

ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية دون ترخيص في المرج

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 15 مليون جنيه

ضبط مخدرات بـ26 مليون جنيه ومقتل مجرم خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية (صور)

الخريطة المرورية اليوم بطرق ومحاور القاهرة الكبرى

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

ارتفاع تاريخي في سعر الجنيه الذهب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

برقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم السبت في مصر (آخر تحديث)

إيران تحذر أمريكا وبريطانيا وفرنسا من دعم إسرائيل: سنقصف قواعدكم

سؤال "الترانزيستور" في الفيزياء يربك طلاب الثانوية الأزهرية: صعب وغير مباشر (فيديو)

إسرائيل لن تهاجم مصر، توفيق عكاشة: الحرب تستمر أسابيع ونجل شاه إيران يستعد لساعة الصفر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 14 يونيو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأزهر للفتوى عن حكم زيارة قبر النبي: من أعظم الطاعات وأجل القربات

تفسير رؤية السجن في المنام وعلاقتها بمواجهة المشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إيران تبلغ فرنسا وبريطانيا وأمريكا رسميًا بتوسيع الهجمات ضد إسرائيل