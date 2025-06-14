السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

حريق بفيلا مهجورة بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع داخل فيلا مهجورة بمنطقة بيانكي بالعجمي غرب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية.

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وكانت الأجهزة الأمنية  تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بفيلا مهجورة بمنطقة بيانكي بالعجمي غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بأشجار بمحيط الفيلا وبعض المخلفات من القمامة وتمت السيطرة على الأوضاع دون وجود أي إصابات بشرية.

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بالاسكندرية بالعجمي الفريق أحمد خالد

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