صحة سوهاج: 113 ألف مواطن تلقوا خدمات المبادرات الرئاسية خلال شهر مايو

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة إلي 112 ألف و797 مواطن ضمن "9 " مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر مايو من العام الجاري والتى تحظي بدعم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والتى تساهم في الإرتقاء بحياة المواطنين بالمحافظة.

حيث أكد "دويدار" أن محافظة سوهاج تحظى أيضًا باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة مؤكدًا أن مديرية الصحة بسوهاج تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى.

مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية،وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، بجانب توطين مفهوم العدالةالإجتماعية.

وأوضح " دويدار " أنه تم فحص 9 آلاف و962 مواطن من خلال مبادرة (فحص المقبلين علي الزواج ) والتى تقوم بتوفير حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، تشمل الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، هيموجلوبين.

كما تم فحص 52 ألف 497 سيدة خلال مبادرة (صحة المرأة ). والتى تأتى لدعم صحة المرأة المصرية والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

كما أضاف أنه تم فحص 26 ألف و95 مواطن من خلال مبادرة (التشخيص المبكر للأورام السرطانية ) وتستهدف أورام (الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم ). وعلاجها ممـا يؤدى إلى ارتفاع نسب الشـفـاء وتقليـل نسب الوفيـات النـاتجة عن هذه الأمـراض. والقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام 2030 وتستهدف المبادرة السيدات والرجال من سن 18سنة فما فوق.

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