منطقة الإسكندرية تستأنف امتحانات الثانوية الأزهرية بمادة الفيزياء

استأنفت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024/2025، اليوم السبت، بمادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي.

وقام رئيس الإدارة المركزية بجولة تفقدية شملت لجنتي معهد بنين أبو العيون ومعهد فتيات سيدي بشر.

حيث اطمأن على تهيئة بيئة تربوية آمنة ومحفزة للطلاب، تضمن تحقيق أعلى درجات العدالة والانضباط أثناء أداء الامتحانات.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 2,948 طالبًا وطالبة، موزعين على 11 لجنة امتحانية على مستوى منطقة الإسكندرية. ويضم القسم العلمي 1,644 طالبًا وطالبة، في حين يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 1,304.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء 9 يوليو، بينما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

وقد حرص قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، على تعزيز الضوابط التنظيمية داخل اللجان وخارجها، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير الامتحانات في جميع مراحلها.

كما رُوعي في إعداد الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والاستيعاب، لا على الحفظ فقط، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتوزيع الأسئلة وفق الأوزان النسبية للمقررات الدراسية.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025

وكان قد اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد- العالية- التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2024 -2025، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 42.95%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 4949طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 38.93%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1789 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 61.32%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1172 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة لشهادات القراءات بلغت 45.45%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهاني للطلاب الناجحين في شهادات القراءات، مشيدا بما بذلوه من جهد في تحصيل هذا العلم الشريف، الذي يُعد من أرقى مراتب التخصص في علوم القرآن الكريم، مؤكدا أن إتقان القراءات وتعلم علم التجويد ليس رفاهية علمية، بل ضرورة شرعية لصون كتاب الله تعالى من اللحن والتحريف، وحثّ الطلاب على مواصلة التعمق في هذا المجال، ليكونوا قدوة في أداء القرآن وتعليمه.

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