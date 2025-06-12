بـ 6 لاعبين، أتلتيكو مدريد على رأس القائمة الذهبية بمونديال الأندية 2025

يدخل أتلتيكو مدريد بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بصفته النادي الذي يضم قائمة ذهبية في المونديال.

ويضم أتلتيكو مدريد أكبر عددا من اللاعبين الذين توجوا أبطالًا للعالم مع منتخبات بلادهم بواقع ستة لاعبين سبق لهم التتويج بكأس العالم.

وسيشارك في مونديال الأندية 26 بطلًا يضم الأتلتي العدد الأكبر منهم حيث يحظى بين صفوفه بالأرجنتينيين جوليان ألفاريز وناويل مولينا ورودريجو دي بول وأنخيل كوريا الذين توجوا بكأس العالم 2022 في قطر مع منتخب الأرجنتين.

كما يضم أنطوان جريزمان وتوماس ليمار اللذين فازا مع منتخب فرنسا في 2018 بروسيا.



يعد ريفر بليت هو ثاني أكثر الفرق التي تضم أبطالًا توجوا بلقب كأس العالم بأربعة لاعبين.

وتنطلق كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 23 ناديا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية

ويخوض أتلتيكو مدريد منافسات مونديال الأندية ضمن المجموعة الثانية التي تضم بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، بوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

بابلو باريوس



المجموعة الثانية



وتُعد المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025 واحدة من أكثر المجموعات إثارة، نظرًا لقوة الأندية المشاركة وخبرتها الكبيرة في البطولات القارية والدولية

مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025

15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة)

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة)

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوغو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة)

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوغو (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025



وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025 وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم.

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