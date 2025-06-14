السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في البساتين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة البساتين بالسجن المشدد 10 سنوات.


البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من مواطن يفيد سرقته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفا بارتكاب 5  وقائع سرقات وضبط بحيازتهما سلاح أبيض مطواة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واعترف المتهمان بسرقة مبالغ مالية من المواطنين تجاوزت الـ20 ألف جنيه وأنفقوا على شراء الحشيش والشابو بقصد التعاطي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بحيازة وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني وسرقة المواطنين بالإكراه وممارسة البلطجة

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محكمة جنايات القاهرة منطقة البساتين قسم شرطة البساتين

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