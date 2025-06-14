المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة البساتين بالسجن المشدد 10 سنوات.



البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من مواطن يفيد سرقته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقات وضبط بحيازتهما سلاح أبيض مطواة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واعترف المتهمان بسرقة مبالغ مالية من المواطنين تجاوزت الـ20 ألف جنيه وأنفقوا على شراء الحشيش والشابو بقصد التعاطي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بحيازة وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني وسرقة المواطنين بالإكراه وممارسة البلطجة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.