السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس حارس عقار وابنتيه بتهمة سرقة خزينة مهندس بالدقي

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الدقي حبس حارس عقار وابنتيه وآخرين، استولوا على خزينة من شقة مهندس بمنطقة الدقي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

البداية كانت بورد بلاغ من مهندس كيميائي لمديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض خزينة شقته بالدقي للسرقة، وبها مجوهرات ومشغولات ذهبية ومبالغ محلية وأجنبية.

 

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة الدقي، أن حارس عقار، وإبنته التي تعمل بالشقة، وآخرين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وإعادة المسروقات التي تضمنت 77 جنيه ذهب، و3 سلاسل ذهب، و2 خاتم 2 قيراط ومحبس، و7 خواتم، ومبلغ 65 ألف جنيه و100 دولار و2 سبيكة ذهبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدقي أمن الجيزة قاضي معارضات الدقي

الأكثر قراءة

برقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

أسعار الذهب صباح اليوم السبت في مصر (آخر تحديث)

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 يونيو 2025

إسرائيل لن تهاجم مصر، توفيق عكاشة: الحرب تستمر أسابيع ونجل شاه إيران يستعد لساعة الصفر

هل قتل خامنئي في الضربة الإسرائيلية؟ خبير إسرائيلي يكشف عن عملية اختراق كبيرة وما يحدث في مخبأ المرشد

حصيلة القتلى والمصابين الإسرائيليين جراء 12 ساعة قصف إيراني

في ثاني أيام الحرب بين إيران وإسرائيل، ارتفاع سبائك الذهب والجرام يتخطى 6000 جنيه

ثاني أيام الحرب، غارات إسرائيلية تستهدف مواقع صواريخ الحرس الثوري الإيراني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى عن حكم زيارة قبر النبي: من أعظم الطاعات وأجل القربات

تفسير رؤية السجن في المنام وعلاقتها بمواجهة المشاكل والصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة عائشة بنت جعفر الصادق عروس آل البيت

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
رئيس الأركان الإسرائيلي: طائراتنا ستبدأ مهاجمة أهداف في طهران