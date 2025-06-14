بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة، أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، اعتماد اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعد قليل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس

وأوضح مصدر بـ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني، بعد قليل، سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها من محافظ الجيزة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية برقم الجلوس، مشيرا إلى أن نسبة النجاح مرتفعة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 بعد قليل، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط من هنــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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