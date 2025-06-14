السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بالتحرش بسيدة بمدينة نصر

إحالة سائق للمحاكمة
إحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بالتحرش

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق لاتهامه بالتحرش بسيدة أثناء توصيلها وسرقة متعلقاتها بدائرة القسم للمحاكمة الجنائية. 

تفاصيل الواقعة
تبين أنه بتاريخ 30 مايو 2025، ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثالث مدينة نصر من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بأنها أثناء استقلالها سيارة نقل ذكي بدائرة القسم، ادعى السائق تعطل السيارة، ثم قام بالتحرش بها وسرقة هاتفها المحمول وحقيبة يدها.

 

ضبط المتهم
بالفحص وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمنطقة مدينة نصر. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، كما أرشد عن المسروقات.

النيابة تتولى التحقيق
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

مواد متعلقة

طلع مدرس مساعد بجامعة بني سويف، مفاجأة غير متوقعة في واقعة تحرش مدرب جيم بطفل في الفيوم

حجز طالب تحرش بسيدة أجنبية في الشروق

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%

بعد قليل، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

ارتفاع تاريخي في سعر الجنيه الذهب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

برقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

أسعار الذهب صباح اليوم السبت في مصر (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 14 يونيو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، "سيدنا الحسن الأنور" والد السيدة نفيسة وزعيم بني هاشم

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأزهر للفتوى عن حكم زيارة قبر النبي: من أعظم الطاعات وأجل القربات

المزيد
الجريدة الرسمية