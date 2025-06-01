الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سائق تحرش بسيدة أثناء توصيلها وسرق متعلقاتها في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق لاتهامه بالتحرش بسيدة أثناء توصيلها وسرقة متعلقاتها 15 يوما على ذمة التحقيق

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقت بلاغا من سيدة تتهم سائق بالتحرش بها وسرقة متعلقاتها أثناء توصيلها إلى أحد الأماكن بمنطقة مدينة نصر.

وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن السائق استغل ركوب السيدة معه ثم حاول التحرش بها لفظيا فرفضت ونهرته فقام بسرقة متعلقاتها.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنح مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مدينة نصر أمن القاهرة

مواد متعلقة

إجراء جديد من النيابة بشأن ضحية تحرش مدرب كرة طائرة في مصر الجديدة

ضبط سائق تحرش بسيدة أجنبية في النزهة

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

في أول أيام تشغيله، إقبال كبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي (صور)

طمس الباركود وترك بيانات اللجنة، صورة امتحان الدراسات المتداولة تكشف ناشرها

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

قرارات عاجلة من النيابة في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين في سوهاج

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في 5 محافظات على "تليجرام"

بعد 50 دقيقة، وزارة التربية والتعليم تستعيد حسابها على فيس بوك بعد اختراقها من مجهول

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية