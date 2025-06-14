تعليم البحيرة: رفع حالة التأهب لامتحانات الثانوية العامة (صور)

رفعت محافظة البحيرة حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، لوضع اللمسات الأخيرة على تجهيز اللجان واستكمال الاستعدادات النهائية لاستقبال أكثر من ٤٠ ألف طالب وطالبة موزعين على ١١٧ لجنة بمختلف الإدارات التعليمية ١٧ إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بالبحيرة، فيتو

الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بالبحيرة، فيتو



وكيل تعليم البحيرة يؤكد على الالتزام بالضوابط والتعليمات خلال ايام الامتحانات

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير أعمال الامتحانات داخل لجان الثانوية العامة ومنع دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة أو السماعات أو غيرها من الوسائل التي قد تُستخدم في الغش مع التأكيد على عدم التهاون أو التراخي في التصدي لأي محاولة للإخلال بسير الامتحانات أو الإضرار بمصداقية العملية التعليمية.

تكثيف التواجد الأمني حول لجان الثانوية العامة بمحافظة البحيرة

وتكثيف التواجد الأمني أمام جميع مقار اللجان ومنع تكدس أولياء الأمور بمحيطها، حفاظًا على الانضباط وتوفير الأجواء الهادئة والمستقرة للطلاب، وتيسير أعمال المراقبة والتأمين بالإضافة إلى العمل على توفير بيئة آمنة ومهيأة داخل مقار اللجان، من حيث كفاءة الإضاءة ووسائل التهوية، وتوفير المراوح والمبردات، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة تساعدهم على التركيز والانضباط النفسي والالتزام الكامل بتوجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة



مشيرا إلى أن التعليم يمثل أحد أعمدة بناء الإنسان وأن أي مظاهر غش تُعد تهديدًا مباشرًا لمستقبل أبنائنا وللمنظومة التعليمية برمتها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح موسم الامتحانات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أنه قد تم الانتهاء من أعمال النظافة داخل مقار اللجان والتأكد من سلامة المقاعد والأثاث المدرسي ومراجعة كل التفاصيل الفنية والإدارية لضمان الجاهزية الكاملة.





حيث تم التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتأمين نقل صناديق الأسئلة والإجابات من مركز التوزيع إلى اللجان وتأمين محيط اللجان ومنع تجمعات أولياء الأمور، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بالبحيرة، فيتو





40 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

حيث تم تجهيز ١١٧ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، بإجمالي ٤٠٠٠٣ طلاب وطالبة، منهم ٧٤٠١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و٢٩٨٣١ طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم و٢٧٧١ طالب وطالبة علمى رياضة، بالإضافة إلى ٢٠١١ طالبا وطالبة بالنظام القديم (٢٣٩ طالبا وطالبة أدبى _ و١١٣ طالبا وطالبة علمى رياضة _ و١٦٥٩ علمى علوم).



وأكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ( ٤٠ استراحة) تم تزويدها بجميع المستلزمات التي تضمن راحتهم طوال فترة الامتحانات، مع إصدار قرار بإيقاف الإجازات لجميع المعلمين والعاملين بالمديرية خلال فترة انعقاد الامتحانات.



وتم تحديد المهام بدقة وتعريف أعضاء المركز بضوابط العمل الخاصة بالتأمين والمحافظة على أوراق الأسئلة الاحتياطية والمرتدة، وضمان انتظام أعمال التوزيع في هدوء ونزاهة تامة.



كما تم التشديد على ضرورة التحلي باليقظة والانضباط الكامل والالتزام بمواعيد التحرك المحددة قانونًا، وعدم السماح باستخدام أوراق إضافية إلا بعد الرجوع إلى مركز التوزيع وتحرير المحضر اللازم من قبل الملاحظين ومراقب الدور، مع الالتزام الكامل بحصر الغياب في المواعيد المقررة.

مشيرا إلى أن مندوب مركز التوزيع يمثل خط الدفاع الأول للوزارة في مواجهة أي محاولة لتسريب الأسئلة مشددًا على أهمية التحرك المبكر لضمان وصول أوراق الأسئلة في الوقت المحدد قانونًا، وفقًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم،



مؤكدًا على أن هذا العمل الوطني يجب أن يُؤدى بإخلاص من منطلق الواجب الديني والقيم الأخلاقية والوطنية للمساهمة في حماية المجتمع من آفة الغش والتصدي لمن يروّج له أو يدافع عنه، ولابد من التوعية بخطورة الغش لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب



هذا ويؤكد الأستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة على أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لن تتهاون مع أي تهاون أو إخلال، وأن المرحلة تتطلب أقصى درجات الانضباط والعمل بروح الفريق لحماية الطلاب وضمان امتحانات نزيهة ومنظمة تعبّر عن مصداقية الدولة ومؤسساتها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.