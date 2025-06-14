خبير استراتيجى يتوقع السيناريوهات القادمة للحرب الإيرانية الإسرائيلية

الخبير الاستراتيجي رفعت سيد أحمد: الحرب بين إيران وإسرائيل مستمرة... وتدخل أمريكا قد يغيّر المعادلة

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إن كل الشواهد تشير إلى أن الحرب الإيرانية–الإسرائيلية ستستمر لعدة أيام، إن لم تكن لعدة أسابيع، موضحًا أن ما حدث حتى الآن يُعد بمثابة "دفعة افتتاحية أولية" سواء من جانب إسرائيل أو من الرد الإيراني.

وأكد أن استمرار الحرب سيتوقف على حجم وطبيعة الرد الإيراني، ومدى تأثير الصواريخ التي تطلقها، مما يعني أن وتيرة التصعيد لا تزال في بدايتها.

ضغط اللوبي اليهودي على الإدارة الأمريكية



وأضاف "سيد أحمد" في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الحرب مرشحة للتوسع، خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها اللوبي اليهودي على الإدارة الأمريكية، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري المباشر، بعد أن كانت تكتفي بالتدخل غير المباشر من خلال تزويد إسرائيل بالطائرات المتقدمة (F-35)، وتحديث مواقعها، واستخدام الأقمار الصناعية.

وتابع: "الآن، قد نشهد تدخلاً مباشرًا عبر القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج، والتي تضم عشرات المواقع العسكرية، ما يُرجّح أن تشارك الولايات المتحدة بطائراتها في المعركة"، محذرًا من أن ذلك يُعد "خطأ استراتيجيًا" فادحًا، لأن إيران لا تواجه إسرائيل فقط، بل تواجه نحو 10 دول، من بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وبعض الدول العربية.

60 % من بترول العالم مهدد بالتوقف



وأشار إلى أن إيران قد تلجأ إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ما سيؤدي إلى توقف مرور حوالي 60% من البترول العالمي، متوقعًا أن تتضرر دول الخليج بشكل خاص من هذا الإجراء، لا سيما تلك التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، مثل قطر.

وقال إن هذا السيناريو هو ما دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى السعي لإيجاد حل سلمي، خوفًا من اتساع رقعة الحرب التي قد تشمل القواعد الأمريكية في الخليج، خاصة إذا استخدمت إسرائيل أسلحتها المتطورة التي تخترق الدفاعات.

إسرائيل قد تتلقى ضربات موجعة



ويرى "سيد أحمد" أن ما قد يُوقف الحرب هو استهداف إيران لمواقع استراتيجية حساسة في إسرائيل، مثل محيط مفاعل ديمونة النووي، أو محطات الكهرباء، والغاز، والمطارات، بما يخلق نوعًا من التوازن الاستراتيجي.

وأوضح أن إيران أطلقت حتى الآن نحو 2000 صاروخ، في رسالة واضحة بأنها تملك القدرة على إحداث ضربات مؤثرة في العمق الإسرائيلي.

مفاوضات محتملة برعاية خليجية



واختتم الخبير الاستراتيجي حديثه قائلاً: "الحرب بين إيران وإسرائيل ستستمر حتى تتألم إسرائيل من ضرب الداخل الإسرائيلي، وتشعر الولايات المتحدة أن تدخلها العسكري سيعني التضحية بقواعدها في الخليج. وعند هذه النقطة، ستلجأ واشنطن للتفاوض، ربما برعاية السعودية وبعض دول الخليج".

وأشار إلى أن حلفاء إيران، مثل حزب الله والحوثيين، لم يدخلوا المعركة بعد، رغم امتلاكهم أوراقًا قوية، مؤكدًا أن "إسرائيل لم تنتصر كما تصورت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.