الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

تفحم المنزل بالكامل، نتيجة معاينة حريق عقار في حدائق القبة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

أمرت  نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة عقار نشب به حريق بدائرة القسم لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


وتبين من المعاينة تفحم المنزل بالكامل وامتداد النيران إلى منزلين مجاورين. 


نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل منزل سكني بمنطقة حدائق القبة ولم يسفر عن وقوع أية إصابات بشرية.

حريق شقة بمدينة حدائق القبة
 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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