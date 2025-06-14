دمار وسقوط مبانٍ وذعر، رصد حالة الهلع من الضربات الإيرانية على إسرائيل (فيديو وصور)

الحرب الإيرانية الإسرائيلية، تتصاعد وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل، وذلك بعد الهجوم الذي قامت به إسرائيل على إيران، فجر الجمعة، وأسفر عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين ومنهم رئيس أركان الجيش الإيراني، الأمر الذي اشعل نيران الحرب، حيث أكدت إيران إنها سترد بعنف على الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها.

تحول مفصلي يرسم خريطة المواجهة في المنطقة

هناك تحول مفصلي قد يعيد رسم خريطة المواجهة في المنطقة، حيث شنّت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على مواقع استراتيجية داخل إيران، استهدف منشآت عسكرية ونووية إيرانية، وأدى إلى مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري، إلى جانب علماء نوويين.

الصواريخ الإيرانية تصل قلب تل أبيب، فيتو



وجاء الرد الإيراني قوي وبالفعل نفذت إيران ضربات على الداخل الإسرائيلي، حيث وصلت الصواريخ البالستية والفرط صوتية الإيرانية إلى قلب تل أبيب، ولأول مرة في التاريخ تصل الصواريخ لعدد من المواقع العسكرية المهمة في قلب تل أبيب، واقتربت الضربات الإيرانية من وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي "كرياه".

🔴شاهد لأول مرة💥

مشهد لم تراه في حياتك من قبل

قصف ايراني محكم ورعب في لتل بيبpic.twitter.com/ZCh8BA7kOI — رائد (@ab1hr) June 14, 2025



أكد مسئول إسرائيلي أن إيران وجهت نحو 200 صاروخ إلي تل أبيب في الدفعة الصاروخية الأولي، حاولت القبة الحديدة التصدي للصواريخ الإيرانية، وبالفعل تصدت لبعض الصواريخ، لكنها لم تتمكن من صد بعض الصواريخ الأخرى، ما أسفر عن دمار شديد، أدى لـ انهيار العديد من المباني داخل تل أبيب، وأيضًا طال الدمار وزارة دفاع الاحتلال، وبعض مراكز الأبحاث العسكرية في إسرائيل.

إنفجار الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، فيتو

الصواريخ البالستية الإيرانية تصل تل أبيب

أطلقت إيران دفعات من الصواريخ البالستية انطلقت من طهران إلى تل أبيب، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الدفعة الجديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية جاءت انطلاقا من طهران وكرمنشاه، المدينة الواقعة في غرب إيران.

مع شروق الشمس بدأت تتضح نتائج القصف الإيراني على تل أبيب، رغم مطالبة الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجمهور بعدم تصوير مناطق الاستهداف.



حتى هذه اللحظة، أعلن عن مقُتل 3 وأُصيب 100 مستوطن. pic.twitter.com/fOe2GVfSn7 — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 14, 2025



خلفت الضربات الإيرانية على قلب تل أبيب حالة من الذعر بين الإسرائيليين، الذين توجهوا إلى الملاجئ في حالة هلع، عند دوي صافرات الإنذار، كما شرد نحو 300 مستوطن إسرائيلي فقدوا منازلهم، التي دُمرت جراء سقوط الصواريخ الإيرانية، أو شظايا الصواريخ المدمرة، وسُمع أصوات الصراخ والرعب في أنحاء إسرائيل.

تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إيران للصواريخ البالستية، فيتو

ورصدت كاميرات العديد من النشطاء حالة الدمار الذي خلفته الضربة الإيرانية على إسرائيل، وحالة الذعر الذي بدا عليه المستوطنين الإسرائيليين جراء الضربة الإيرانية

اسرائیل کی یہ تباہی وچیخیں سن کر قسمے مزا آرہا ہے ۔۔ pic.twitter.com/Y10idnERPr — Sajid usmani (@sajidusmani787) June 14, 2025

المستوطنون الإسرائيليون يحتمون في الملاجئ



ومن جهته، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إلى الاحتماء في الملاجىء بعد رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل، وطالبت الرقابة العسكرية من الإسرائيليين عدم نشر صور أو مقاطع فيديو للأماكن المدمرة في تل أبيب، والتي خلفتها الصواريخ الإيرانية.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له فور بدء الضربة الإيرانية: "دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران"، مضيفا "حاليا، يعمل سلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض وضرب أي تهديد عند الضرورة لإزالته".

ظهور حالة الدمار الشديد في تل أبيب، فيتو

وطلب جيش الاحتلال من المستوطنين الإسرائيليين الاحتماء، في الوقت الذي سمع فيه مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات عدة في تل أبيب والقدس.

فلسطین کے بچوں کی قبریں دیکھ کر جن کی زبانیں گنگ رہیں، آج اسرائیل کی ایک صبح کی ویڈیو پر جھوٹے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ وہ لنڈے کے لبرل ہیں جن کی انسانیت صرف مغرب کے اشارے پر جاگتی ہے۔ ظلم اگر اسرائیل کرے تو یہ تجزیہ نگار بن جاتے ہیں، اور اگر جواب ملے تو انہیں انسانیت یاد آتی ہے۔ pic.twitter.com/o3B7lPiGEo — Harmeet Singh (@HarmeetSinghPk) June 14, 2025

تدمير 9 مبانٍ في ضاحية بتل أبيب



وأفادت التقارير الإعلامية العبرية أنه تم تدمير 9 مبان في ضاحية بتل أبيب، وأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل أسفرت عن تدمير المباني التسعة في رامات جان، وهي إحدى ضواحي مدينة تل أبيب الساحلية، والتي يفصلها عن تل أبيب شارع فقط، ومن المناطق المكتظة بالسكان، وبها البورصة الإسرائيلية.

تدمير كبير للمباني في تل أبيب، فيتو



وذكرت صحيفة هآرتس أنه تم إخلاء المئات من الشقق عندما ضرب صاروخ أحد المبانى. وأصيب ما لا يقل عن 100 إسرائيلي، منهم إصابات في حالة خطيرة، ومقتل واحدة، وفقا لموقع "واي نت" الإخباري.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر من ضربات إيرانية جديدة

الجدير بالذكر أن تل أبيب هي منطقة كثيفة السكان، وظهر فيها عدد من المباني المدمرة، وكشف الهجوم الإيراني عن وجود مضادات أرضية إسرائيلية بين مناطق مأهولة بالسكان في تل أبيب، أنطلق للتصدي للصواريخ الإيرانية، كشفت الضربات الصاروخية الإيرانية حالة الكيان الهش، الذي تعرض لدمار كبير برغم وجود القبة الجديدية ونظام ثاد الأمريكي للدفاع الصاروخي.

تفرقنا اسرائيل وتجمعنا ايران

هلا شيعه ويا سنه 😍💚 pic.twitter.com/N32DJ5VtDU — د.سعاد القيسي (@suoad_q) June 13, 2025



وحذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضربات جديدة من إيران في منشور له على موقع إكس، وأضاف المنشور أن سلاح الجو الإسرائيلي "يعمل على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما كان ذلك ضروريًا لـ"لقضاء على التهديد".

كما حثّ الجمهور على اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، لأن "الدفاع ليس محكمًا".



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