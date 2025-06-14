السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بداخلها 22 ألف مطبوع تجاري في المرج

مطبعة
مطبعة

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسئول عن مطبعة تعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

 

22 ألف مطبوع تجاري متنوع فى المرج

 وأكدت المعلومات والتحريات أن مالك المطبعة قام بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لأحكام القانون.

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وعقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة  المطبعة، والقى رجال الشرطة القبض على المدير المسئول، وعُثر بحوزته على 22 ألف مطبوع تجاري متنوع تم إعدادها بغرض التوزيع.

 

وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات  بالاشتراك مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

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