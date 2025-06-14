ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بداخلها 22 ألف مطبوع تجاري في المرج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسئول عن مطبعة تعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

22 ألف مطبوع تجاري متنوع فى المرج

وأكدت المعلومات والتحريات أن مالك المطبعة قام بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة المطبعة، والقى رجال الشرطة القبض على المدير المسئول، وعُثر بحوزته على 22 ألف مطبوع تجاري متنوع تم إعدادها بغرض التوزيع.

وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات بالاشتراك مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.