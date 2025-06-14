وصول 306 حجاج و7 باصات إلى ميناء نويبع البحري 

استقبل ميناء نويبع البحري صباح اليوم السبت، العبارة "سينا" قادمة من ميناء العقبة الأردني، وعلى متنها 306 حجاج من حجاج البر و7 باصات حج، ضمن أفواج العودة من موسم الحج لهذا العام.

تم استقبال الحجاج في أجواء منظمة، مع إنهاء كافة إجراءات الوصول بسرعة ودقة، بالتنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، مع توفير فرق طبية، وسيارات إسعاف، وتنظيم أعمال الحمالين لتيسير حركة الأمتعة والحافلات.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لعودة الحجاج تضمن أعلى درجات الانضباط والسلامة، مشددًا على توفير كل التيسيرات الممكنة للحجاج، وتكثيف الجهود لتقديم خدمة متميزة تليق بحجاج بيت الله الحرام.

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