4550 سوريًا يغادرون ميناء نويبع إلى وطنهم خلال 6 أشهر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مغادرة 4,550 مواطنًا سوريًا من العائدين إلى وطنهم، عبر ميناء نويبع البحري.

وجاء ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة لتسهيل عبور الأشقاء السوريين من الأراضي المصرية إلى سوريا مرورًا بالأراضي الأردنية حيث تم تنفيذ 45 رحلة بحرية على مدار الأشهر الستة الماضية، بالتعاون مع شركة الجسر العربي للملاحة، حيث تم تنظيم عمليات المغادرة وفق خطة محكمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.

وأوضحت الإحصائيات أن شهر يناير سجل مغادرة 1,048 فردًا، فيما غادر في فبراير 1,097 فردًا، و529 فردًا في مارس، و766 في أبريل، و639 في مايو.

أما في يونيو الجاري، فقد شهد الأسبوع الأول مغادرة 403 أفراد، و68 في الأسبوع الثاني، ليصل الإجمالي حتى الآن إلى 4550 مواطنًا، وتجري عمليات المغادرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الأردنية عبر ميناء العقبة، ومنه إلى معبر جابر الحدودي، حيث يستكمل العائدون طريقهم نحو الأراضي السورية، وتتم إجراءات السفر من خلال صالات مجهزة بميناء نويبع توفر الراحة والدعم اللازم للمسافرين.



وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم والتيسيرات اللازمة للأشقاء السوريين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيدًا بجهود العاملين بميناء نويبع في تنظيم عمليات المغادرة بكل دقة وسلاسة، وتستخدم العبارة "آيلة" التابعة لشركة الجسر العربي في نقل المسافرين، حيث تعد من الوسائط البحرية الحديثة المجهزة بكافة وسائل السلامة والخدمة.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص مصر الدائم على دعم الأشقاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، وتأكيدًا على الثوابت المصرية في تقديم العون والمساندة للدول العربية الشقيقة في أوقات الأزمات.

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