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ثقافة وفنون

بالأسماء، المقبولون في ورشة التذوق الموسيقي بالمهرجان القومي للمسرح

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

 كشف المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، عن أسماء المتدربين المقبولين في ورشة التذوق الموسيقي، والتي يقدمها الدكتور طارق مهران، والتي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات الدورة الجديدة. 

 

ورشة التذوق الموسيقي بالمهرجان القومي للمسرح 

وجاءت أسماء المقبولين بالورشة كالتالي: 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

 وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، أن الدورة الثامنة عشرة، التي تنظمها وزارة الثقافة  برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ستشهد لأول مرة خروج فعاليات المهرجان إلى محافظات مصر المختلفة، تطبيقًا لشعار الدورة الحالية "المهرجان في كل مصر".

 

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تسعى إلى كسر مركزية الفعل الثقافي وتقديم المسرح كحق أصيل لكل مواطن مصري، من خلال الوصول إلى أماكن لم تكن تحظى سابقًا بفرص متكافئة في الاستفادة من الفعاليات الثقافية الكبرى، وتتعاون إدارة المهرجان مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان. 

وقد تم اختيار أربع محافظات رئيسية لتمثل أقاليم مصر الجغرافية، هي: محافظة أسيوط ممثلة للوجه القبلي، ومحافظة الإسكندرية ممثلة للوجه البحري، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية ممثلة لوسط الدلتا، ومحافظة بورسعيد ممثلة لإقليم القناة، وتنطلق هذه الفعاليات قبل بدء المهرجان رسميًا في القاهرة.

وتتضمن تقديم العروض المسرحية الفائزة في الدورة السابعة عشرة، إلى جانب إقامة ورش فنية متخصصة، وندوات نقدية، وماستر كلاس مع نخبة من المخرجين والفنانين، في إطار برنامج فني وتوعوي متكامل.

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